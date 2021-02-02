Мировые цены на нефть выросли на 1%

Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются в пределах 1%, продолжая ралли понедельника, инвесторы позитивно оценивают перспективы спроса на сырьё, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.41 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,94%, до 56,86 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — на 0,99%, до 54,08 доллара за баррель. Накануне нефть подорожала примерно на 3%.

Нефтяные котировки продолжают подталкивать вверх ситуации с коронавирусом и ОПЕК+. Ранее Саудовская Аравия обязалась в феврале-марте сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. На такие меры согласились и некоторые другие страны ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение составляет 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.

В США за последние сутки было зарегистрировано 110 тысяч новых случаев заражения и менее 2 тысяч смертей, согласно данным университета Джонса Хопкинса. В начале января показатель составлял 200-300 тысяч, число смертей могло достигать 3-4 тысяч.