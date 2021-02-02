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Нефть дорожает на оптимизме в отношении спроса 

Прайм и ещё 1 4 часа назад
Мировые цены на нефть выросли на 1%
Фото: ТАСС
Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются в пределах 1%, продолжая ралли понедельника, инвесторы позитивно оценивают перспективы спроса на сырьё, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,94%, до 56,86 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — на 0,99%, до 54,08 доллара за баррель. Накануне нефть подорожала примерно на 3%.
Нефтяные котировки продолжают подталкивать вверх ситуации с коронавирусом и ОПЕК+. Ранее Саудовская Аравия обязалась в феврале-марте сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. На такие меры согласились и некоторые другие страны ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение составляет 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.
В США за последние сутки было зарегистрировано 110 тысяч новых случаев заражения и менее 2 тысяч смертей, согласно данным университета Джонса Хопкинса. В начале января показатель составлял 200-300 тысяч, число смертей могло достигать 3-4 тысяч.

"Настроения, похоже, уже кардинально изменили направление, и без сомнения в значительной степени это поддерживает снижение случаев заражения COVID-19, а также и смертей в США", — цитирует агентство Блумберг слова основателя консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Ванданы Хари (Vandana Hari).

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