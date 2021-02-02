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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 2 часа назад
Курс доллара снизился до 75,93 рубля
Фото: ТАСС
На открытии торгов во вторник, 2 февраля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 22 копейки — до 75,93 рубля.
Курс евро упал на 14 копеек и составил 91,64 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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