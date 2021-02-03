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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском и ещё 12 2 часа назад
Курс доллара опустился до 75,96 рубля в начале торгов
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в среду, 3 февраля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 27 копеек — до 75,96 рубля.
Курс евро упал на 25 копеек и составил 91,49 рубля.
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Рынки , Цена на нефть , Московская биржа , Евро , Доллар
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