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Золото опустилось ниже 1800 долларов за унцию впервые с декабря 2020 года 

Прайм и ещё 3 3 февраля 2021
Золото подешевело до минимумов декабря 2020 года
Фото: © РИА Новости. Александр Алпаткин
Стоимость золота в четверг вечером опустилась ниже 1800 долларов за унцию впервые с декабря 2020 года, серебро дешевеет более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.26 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,22%, или на 40,55 доллара, до 1794,3 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 2,39%, до 26,24 доллара за унцию.
Цены на золото и серебро реагируют на колебания курса доллара. Американская валюта дорожает, из-за чего драгметаллы становятся дороже для держателей иностранной валюты.
На прошлой неделе рынки драгметаллов реагировали на исключительную волатильность. В результате стоимость серебра успела взлететь почти на 10%, упасть практически на столько же и скорректироваться. "Сквиз" на рынке серебра закончился", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков TD Securities, которые также отметили, что теперь инвесторы обратят внимание на макроэкономические показатели.
Ранее министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю опустилось на 33 тысячи, до 779 тысяч. За январь показатель стал минимальным.
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Рынки , Wall Street Journal
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