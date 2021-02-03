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Bloomberg назвал успехи российской экономики на фоне пандемии 

News.ru 1 час назад
Bloomberg отметил успехи российской экономики на фоне пандемии
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Отказ российских властей вводить локдаун на фоне пандемии коронавируса во второй половине 2020 года положительно повлиял на состояние российской экономики. Её падение оказалось заметно ниже, ем во многих других странах. Об этом пишет Bloomberg.
По оценке экспертов, российская экономика по итогам года сократилась на 3,1%, что является максимумом с 2009 года. Однако собеседники Bloomberg ожидали ещё более серьёзного падения — на 3,7%. Минэкономразвития РФ спрогнозировало снижение ВВП на 3,9%.
Наибольший удар отечественная экономика получила в первой половине года в связи с ограничениями из-за коронавируса и падения цен на нефть. Позже, несмотря на количество заболевших, ограничительные меры были смягчены.
По мнению специалистов, сокращение российской экономики в 2020 году окажется в два раза ниже, чем в еврозоне. Там падение может достичь 7,3%.
Более того, по итогам 2021 ВВП РФ способен вырасти на 3%.
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Рынки , Минэкономразвития , Bloomberg
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