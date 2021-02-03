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Нефть после ралли торгуется без единой динамики 

Прайм 43 минуты назад
Цена нефти Brent снизилась до $57,71 за баррель
Фото: Reuters
Рынок нефти после двухдневного ралли в среду утром перешел к разнонаправленной динамике в ожидании данных по запасам в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.29 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,16% — до 57,71 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — росла на 0,4%, до 54,98 доллара за баррель.
С начала недели нефть подорожала в среднем на 3-5%. При этом во вторник цена нефти марки WTI поднялась выше 55 долларов за баррель, а Brent — выше 58 долларов за баррель, обновив максимумы с 24 января и 21 февраля 2020 года соответственно.
В начале февраля нефтяные котировки поддерживаются главным образом ожиданиями по спросу и усилиями ОПЕК+ по сокращению добычи. Так, в США наблюдается некоторое улучшение ситуации с коронавирусом по сравнению с январем, а ряд стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, согласились на дополнительное снижение добычи в феврале-марте.
Данные Американского института нефти (API) по запасам в США за прошлую неделю пока не дают заметной поддержки нефтяным котировкам. По оценкам API, за неделю по 29 января коммерческие запасы в стране сократились на 4,3 миллиона баррелей. За предыдущую неделю снижение составило 9,9 миллиона баррелей, в результате запасы снизились до минимума с конца марта 2020 года.
Официальная статистика по запасам будет опубликована вечером в среду министерством энергетики США. Эксперты полагают, что запасы, напротив, выросли — на 0,4 миллиона баррелей.
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