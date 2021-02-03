Биткоин подорожал до $36,5 тысяч

Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в среду утром торгуется у отметки в 36,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.10 мск стоимость биткоина растет на 6,63%, до 36 554 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 6,48%, до 36 487 долларов. Динамика приводится за сутки.

На долю биткоина приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют.

"Крипторынок сегодня уже почти оправился после прежних сильных падений и, даже совершив небольшой скачок в середине прошлой недели, сегодня стабильно ориентируется на медленный и постепенный подъем курсовой стоимости ведущей криптовалюты. По нашим оценкам, к концу дня 3 февраля биткоин может достичь стоимости в 37 300 долларов за монету. ", — прокомментировал ситуацию РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.