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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском и ещё 7 1 час назад
Курс доллара снизился до 75,43 рубля на открытии торгов
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в пятницу, 5 февраля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал 8 копеек — до 75,43 рубля.
Курс евро снизился на 3 копейки и составил 90,30 рубля.
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Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро Цена нефти Brent поднялась выше $59 за баррель Цена нефти Brent поднялась выше $59 за баррель
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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