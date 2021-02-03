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Российский рынок акций растет вслед за нефтью и рублем 

Прайм и ещё 1 3 февраля 2021
Российский рынок акций растет вслед за нефтью и рублем
Фото: РИА Новости
Российский рынок акций в четверг днем растет вслед за нефтью и рублем, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 15.16 мск рос на 0,86% — до 3372,33 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,38%, до 1406,2 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 36 копеек, до 75,57 рубля, курс евро — на 76 копеек, до 90,59 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,26% — до 58,84 доллара за баррель.
ВНЕШНИЙ ФОН В четверг российские индексы открылись в плюсе на неоднозначном внешнем фоне и затем продолжили рост вслед за мировыми фондовыми биржами и нефтью, в итоге обновив недельные вершины, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Впрочем, к текущему моменту фьючерсы на ведущие американские индексы в основном умеренно снижаются. Основные европейские индексы растут, за исключением британского FTSE 100 (-0,46%).
Дополнительную поддержку рублевым активам оказывает тот факт, что законопроект о санкциях против России, внесенный в среду в конгресс, носит персональный характер и вряд ли сможет навредить целым секторам экономики или бизнеса, добавляет Бабин.
ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ
Акции "Северстали" уверенно растут на рекомендациях совета директоров по дивидендам. К текущему моменту акции "Северстали" дорожают на 1,18% — до 1299,2 рубля, а ранее поднимались до 1313 рублей.
В четверг компания сообщила, что ее совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за четвертый квартал 2020 года в размере 36,27 рубля на акцию. Таким образом, выплаты могут вырасти на 38% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.
Решение по дивидендам будет приниматься на собрании акционеров 21 мая. Дата закрытия реестра — 26 апреля. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендуется установить 1 июня.
Акции "Магнита" растут на 0,46% — до 5071,5 рубля и в ходе торгов уже подскакивали на 2,21% — до 5160 рублей.
"Магнит" сегодня представил свои неаудированные финансовые и операционные результаты за четвертый квартал и 2020 год. У компании выдался удачный квартал, и показатели были несколько выше прогнозов аналитиков и наших расчетов", — отмечает Артем Михайлин из "Велес Капитала".
Также в лидерах роста — акции банка "Санкт-Петербург" (2,65%), "Лукойла" (1,83%), "Распадской" (1,71%), "Газпром нефти" (1,62%), "Норникеля" (1,31%), а также префы "Башнефти" (1,19%), акции "Эн+ Групп" (1,08%) и бумаги Сбербанка (префы поднимаются на 1,05%, обыкновенные акции — на 0,99%).
В аутсайдерах — обыкновенные акции "Селигдара" (-3,41%), акции Polymetal (-2,36%), Petropavlovsk (-2,19%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-1,43%), расписки X5 (-1,29%), а также акции "Полюса" (-1,15%).
ПРОГНОЗЫ
Ближайшие сопротивления у российских фондовых индикаторов находятся на двухнедельных вершинах: 3426 пунктов у индекса Мосбиржи и 1450 пунктов у индекса РТС, отмечает Бабин. Если мировые рынки разовьют новую волну роста, эти технические препятствия могут быть проверены на прочность уже на этой неделе, полагает он.
При этом глобальные инвесторы в четверг и пятницу ждут данных по рынку труда США. Сильные показатели способны усилить восходящую динамику биржевых площадок.
"Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи прежний — 3300-3400 пунктов. Вероятно тестирование верхней границы диапазона при отсутствии коррекционного движения в нефти", — считает Евгений Миронюк из "Фридом Финанс".
В свою очередь Елена Кожухова из "Велес Капитала" отмечает, что индексы Мосбиржи и РТС пока не далеко ушли от недавних минимумов. Говорить о возвращении к уверенному росту пока не приходится, в том числе ввиду давления геополитических факторов, считает она.
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Комментарии
Рынки , Цена на нефть , Дмитрий Бабин , Елена Кожухова , "Магнит" , Башнефть , Тинькофф банк , Распадская , Банк "Санкт-Петербург" , Сбербанк России , Газпромнефть , Московская биржа , Селигдар , Лукойл , Норникель
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