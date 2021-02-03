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ОПЕК+ ожидает дефицита на рынке нефти уже к апрелю 

News.ru 51 минуту назад
ОПЕК+ спрогнозировал дефицит на рынке нефти
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Рынок нефти весной может испытывать дефицит даже при условии восстановления добычи. Об этом говорится в заключении мониторингового комитета ОПЕК+.
Страны — участницы картеля взяли за основу два сценария развития рынка нефти на ближайшие месяцы. В частности, по одному из них глобальный спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,6 млн баррелей в сутки (б/с) к уровню 2020 года. Второй тоже прогнозирует восстановление рынка, но медленней, сообщает ТАСС.
Так, в первом случае дефицит нефти достигнет максимума в мае — 2 млн б/с, в среднем же по году дефицит составит 1,1 млн б/с. Но даже если восстановление рынка будет идти более медленными темпами, то и в этом случае спрос будет превышать предложение на 0,3 млн б/с в среднем по году.
В период с января по ноябрь 2020 года доходы России от экспорта нефти снизились на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составили $66,39 млрд
Нефтегазовые доходы России в 2021 году не вернутся на уровень, предшествующий пандемии COVID-19, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Выручка от сырьевого экспорта может увеличиться на 25–30% по сравнению с 2020-м, но падение было ещё больше. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), доходы России от экспорта нефти и газа в прошлом году упали более чем на 40%. Это стало ударом по экономике, бюджету да и по простым россиянам, отмечают экономисты.
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Рынки , ИТАР-ТАСС
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