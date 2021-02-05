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Рубль выравнивает свои позиции в валютном рынке 

ИА Regnum и ещё 3 49 минут назад
Рубль выровнял свои позиции в валютном рынке
Фото: Reuters
Днем 5 февраля рубль выглядит вполне достойно и заметно укрепляется к иностранным валютам, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
«Что происходит? Ничего необычного, просто нефть обновляет максимумы 12 месяцев на бескрайнем рыночном оптимизме по поводу снижения добычи Саудовской Аравией.
Драма в том, что все это было известно и месяц назад, а вялость мирового спроса не обеспечивает стабильных прогнозов, но инвесторы свято верят в то, что локальное сокращение добычи позволит выровнять цены.
Получается, что инвесторы разгоняют котировки и спустя месяц после появления информации, и в преддверие длинных китайских каникул, когда потребление энергоносителей может уменьшиться. Ралли очень похоже на «пузырь», но именно сейчас рынок полон оптимизма и рубль тоже.
Доллар США чуть ранее упал к 74,93 руб., потом стабилизировался около 75,04, и с большой долей вероятности уже в ближайшие дни вернется в рамки 75−76 руб., как только начнётся коррекция в нефти. На мировой арене бакс весьма силен, и рубль не сможет долго не реагировать на это.
Евро торгуется около 89,88 руб., уже было несколько попыток евровалюты уйти ниже 90,00, но особенным успехом они не увенчались. Чуть позже пара евро/рубль также вернется в пределы 90−92,00.
Во время столь мощных биржевых колебаний растет тревога относительно поведения курсов, но самое правильное в такой ситуации — просто ничего не делать и дождаться периода стабилизации, когда из цен уйдет основная часть биржевых эмоций», — считает эксперт.
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Комментарии 1
Рынки , Цена на нефть , Анна Бодрова , ИА REGNUM
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