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Курс евро: рубль растёт к евро в начале торгов 4 февраля 

RT на русском 1 час назад
Курс евро снизился до 91,28 рубля на открытии торгов
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в четверг, 4 февраля, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 7 копеек — до 76 рублей.
Курс евро упал на 8 копеек и составил 91,28 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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