Американский регулятор проверит аномальный рост ряда акций

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) изучает сообщения в социальных сетях в поисках признаков дезинформации и мошенничества, которые сыграли роль в резких скачках ряда активов в США, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Регулятор специально занимается поиском дезинформации, направленной на то, чтобы безосновательно накренить рынок", — пишет агентство со ссылкой на источники.

Они добавили, что одновременно регулятор изучает данные торгов, чтобы оценить, действительно ли сообщения в соцсетях были частью манипулятивных усилий с целью повышения цен на акции ряда компаний.

Как пояснил агентству бывший начальник отдела правоприменения Агентства по регулированию деятельности финансовых институтов (FIRA) Брэд Беннетт (Brad Bennett,) дела, связанные с риторикой вокруг акций, непросты, потому что часто требуются доказательства того, что кто-то существенно искажает факты.

Он также рассказал, что регулирующие органы в начале расследования обычно используют алгоритмы для обнаружения подозрительных сделок, включая признаки того, что такие ставки по определенным позициям были скоординированы. Затем они пытаются сопоставить эти сделки с сообщениями в социальных сетях, при этом разбираясь, кто их написал и каковы были их намерения.

"Это не то, что можно сделать за часы или даже дни", — сказал Беннетт.

Агентство пишет, что хотя SEC не регулирует деятельность социальных сетей или форумов, регулятор ранее возбуждал дела против людей, обвиняемых в ложных заявлениях об акциях в интернете. Так, в 2000 году агентство раскрыло деятельность 15-летнего подростка, который купил акции одной "микрокомпании" (компания, рыночная капитализация которой составляет от 50 до 300 миллионов долларов), а затем разрекламировал их, прежде чем быстро продать их с целью получения прибыли. Подросток согласился выплатить более 270 тысяч долларов, чтобы урегулировать обвинения регулятора.

В январе на фондовом рынке США произошел аномальный взлет акций отдельных компаний, начавшийся с сети магазинов GameStop, и ряда других активов на фоне действий группы WallStreetBets, насчитывающей более шести миллионов участников, на онлайн-платформе Reddit. Инвесторы-физлица начали скупать акции, чтобы "обобрать" трейдеров, которые играли на понижение. В фокусе активы, по которым у хедж-фондов было огромное число коротких позиций ("шорты", от англ. short). Цель активности — вынудить фонды закрывать свои "шорты", выкупая резко подорожавшие активы, что толкнет их цену еще выше.