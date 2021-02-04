Путин призвал развивать биржевые инструменты по торговле зерном

Министр экономического развития доложил главе государства, что в России нет своего индикатора по зерну. Он обратил внимание, что стране как крупнейшему экспортёру «срочно нужно развивать биржевую торговлю по зерну».

«Что касается рынка продовольственных товаров, в том числе зернового рынка, то, конечно, нам нужно задумываться об этом. У нас то же самое происходит на рынке энергоносителей. Мы одна из крупнейших стран-производителей, а ориентируемся на биржи, которые находятся за границами Российской Федерации. То же самое сейчас по зерну», — согласился Путин.

Российский лидер добавил, что «сейчас нужно хотя бы иметь обобщённые данные по контрактам».