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Президент призвал развивать биржевые инструменты по торговле зерном 

Парламентская газета и ещё 3 3 часа назад
Путин призвал развивать биржевые инструменты по торговле зерном
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин поручил главе Минэкономразвития Максиму Орешкину проработать меры по развитию отечественных биржевых инструментов по торговле зерном. Об этом сообщается 4 февраля на сайте Кремля.
Министр экономического развития доложил главе государства, что в России нет своего индикатора по зерну. Он обратил внимание, что стране как крупнейшему экспортёру «срочно нужно развивать биржевую торговлю по зерну».

«Что касается рынка продовольственных товаров, в том числе зернового рынка, то, конечно, нам нужно задумываться об этом. У нас то же самое происходит на рынке энергоносителей. Мы одна из крупнейших стран-производителей, а ориентируемся на биржи, которые находятся за границами Российской Федерации. То же самое сейчас по зерну», — согласился Путин.

Российский лидер добавил, что «сейчас нужно хотя бы иметь обобщённые данные по контрактам».

«Но такие инструменты надо, конечно, развивать у себя», — указал Владимир Путин.

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Рынки , Максим Орешкин , Владимир Путин , Минэкономразвития
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