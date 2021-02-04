Курс рубля может рекордно вырасти с начала года. Об этом эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин сообщил «Российской газете».

Он отметил, что в настоящее время российская валюта находится на 33-м месте из 36-и в рейтинге основных мировых валют по изменению к доллару с начала года, и назвал это свидетельством ее относительной слабости. Эксперт назвал причинами этого высокую геополитическую неопределенность и ухудшение ситуации на мировых рынках на прошлой неделе.

Между тем на этой неделе мировые рынки перешли к активному росту. Кроме того, рублевая стоимость нефти марки «Брент» выросла до максимального значения с сентября 2019 года, в результате чего переоцененность рубля к нефти исчезла почти полностью.

«Этот дисбаланс ранее препятствовал более активному укреплению российской валюты на благоприятной рыночной конъюнктуре», — рассказал Бабин.

Он спрогнозировал, что если Центральный банк России на очередном заседании сдержано оценит возможности дальнейшего снижения ключевой ставки, цена «Брент» продолжит оставалась в коридоре 56-60 долларов за баррель, а возможные новые санкции в отношении России будут носить персональный характер, то рубль может укрепиться.