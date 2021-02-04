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Курс рубля может рекордно вырасти 

Артём Кульша 1 час назад
Курс рубля может рекордно вырасти с начала года. Об этом эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин сообщил «Российской газете».
Он отметил, что в настоящее время российская валюта находится на 33-м месте из 36-и в рейтинге основных мировых валют по изменению к доллару с начала года, и назвал это свидетельством ее относительной слабости. Эксперт назвал причинами этого высокую геополитическую неопределенность и ухудшение ситуации на мировых рынках на прошлой неделе.
Между тем на этой неделе мировые рынки перешли к активному росту. Кроме того, рублевая стоимость нефти марки «Брент» выросла до максимального значения с сентября 2019 года, в результате чего переоцененность рубля к нефти исчезла почти полностью.

«Этот дисбаланс ранее препятствовал более активному укреплению российской валюты на благоприятной рыночной конъюнктуре», — рассказал Бабин.

Он спрогнозировал, что если Центральный банк России на очередном заседании сдержано оценит возможности дальнейшего снижения ключевой ставки, цена «Брент» продолжит оставалась в коридоре 56-60 долларов за баррель, а возможные новые санкции в отношении России будут носить персональный характер, то рубль может укрепиться.

«Пара доллар/рубль уже в конце февраля — начале марта может опуститься в район нижней границы двухмесячного диапазона консолидации 72,65-76,6», — считает Бабин.

Комментарии 3
Рынки , Видео , Дмитрий Бабин , Центральный банк России , "Российская газета"
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