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Цены на продукты рекордно выросли на мировом рынке 

Павел Тиунов 20 минут назад
ООН зафиксировала рекордный рост мировых цен на продукты
Фото: Reuters
Условная продовольственная корзина, куда вошли сахар, зерновые, растительное масло, молочная продукция и мясо, подорожала на 4,3%, заявили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. По словам экспертов, подобного роста цен не было замечено с 2014 года, сообщает РИА Новости.
Сахар подорожал на 8,1%. Цены отреагировали на рост цен на нефть и укрепление бразильского реала к доллару. Бразилия на сегодняшний день — главный поставщик сахара в мире. Также на рост показателей повлияли ожидания по повышению спроса на фоне спада предложения: предполагается, что будущий урожай оставит желать лучшего из-за засушливой погоды в Южной Америке.
Зерновые подросли в цене на 7,1%. В частности, подорожала кукуруза: та же засушливая погода предполагает снижение предложения на рынке. Стоимость пшеницы также выросла, поскольку экспорт зерна из России в скором времени сократится из-за увеличения пошлин вдвое.
Растительные масла подорожали на 5,8%. Цена на пальмовое масло отреагировала на сокращение производства в Индонезии и Малайзии, стоимость соевого — на забастовки в Аргентине, стоимость подсолнечного — на плохой урожай.
Наконец, молочная продукция подорожала на 1,6% из-за больших закупок в Китай на фоне празднования там лунного Нового года. Мясо подросло в цене на 1%. Особенно подорожала птица, поскольку спрос на неё растет, а предложение сокращается из-за ограничения экспорта в европейских странах.
Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты оператора фискальных данных «Платформа ОФД» констатировали, что в России в январе на 1,5-4% вырос средний чек при покупке хлеба, пшеничной муки, подсолнечного масла и гречки. По сравнению с январем прошлого года рост цен оказался более ощутимым: хлеб подорожал на 11,5%, масло — на 47%, мука — на 25%, гречка — на 26%. Сахарный песок несмотря на то, что за прошедший месяц упал в цене на 4%, в сравнении с январем 2020-го подорожал на 68%.
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Рынки , Экономика , ООН , РИА Новости
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