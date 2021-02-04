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Криптовалюта DogeCoin взлетела на 50% после твита Маска 

Investing.com Россия и ещё 1 3 часа назад
Криптовалюта DogeCoin взлетела на 50% после твита Маска
Фото: Reuters
Илон Маск, обещавший «отдохнуть от Twitter», не сдержал слово. Очевидно, миллиардер, обожающий троллинг, и не собирался этого делать. Передохнув пару дней после того, как он отправил вверх котировки биткоина, Маск занялся криптовалютой DogeCoin.
Пары твитов — «DogeCoin is the people’s crypto» (DogeCoin — это криптовалюта народа) и «No highs, no lows, only Doge» («Ни максимумов, ни минимумов, только Дож») — было достаточно, чтобы упомянутый DogeCoin взлетел в четверг более чем на 50%.
На момент написания новости криптовалюта прибавляла 52,95% и торговалась по $0,050012.
DogeCoin появился в 2013 году и был назван в честь интернет-мема Doge (фотография собаки породы сиба-ину). Криптовалюта популярна среди пользователей сообщества Wallstreetbets платформы Reddit.
Ранее Маск уже «помогал» ей вырасти. «Одно слово: Doge», — написал Маск в своем твиттер-аккаунте 21 декабря, после чего котировки выросли почти на 30%, достигнув нового исторического максимума.
Текст подготовила Александра Шнитникова
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Комментарии
Рынки , Илон Маск
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