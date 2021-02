Криптовалюта DogeCoin взлетела на 50% после твита Маска 

Пары твитов — «DogeCoin is the people’s crypto» (DogeCoin — это криптовалюта народа) и «No highs, no lows, only Doge» («Ни максимумов, ни минимумов, только Дож») — было достаточно, чтобы упомянутый DogeCoin взлетел в четверг более чем на 50%.