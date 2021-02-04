Автомобили подорожали на 7% за год

Средневзвешенная цена легкового автомобиля в России по итогам 2020 года выросла на 7% по сравнению с 2019 годом и составила 1,68 млн рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на гендиректора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова.

По словам Целикова, в массовом сегменте средневзвешенная цена выросла на 4% и составила 1,33 млн рублей.

Средневзвешенная цена в сегменте премиальных авто выросла на 13%, до 4,93 млн рублей.

Эксперт отметил, что рост цен без учета рынка (средняя цена) на новые легковые авто составил 16%, но за счет того, что спрос сместился в пользу более дешевых моделей, средневзвешенная стоимость выросла не так значительно.

Емкость рынка легковушек в 2020 году снизилась на 2% и составила 2,5 трлн рублей, из них 1,78 трлн рублей (71%) пришлось на массовый сегмент, а 702 млрд рублей — на премиум-сегмент. Доля масс-маркета в общем объеме продаж сократилась на 5 п.п. за 2020 год, а премиум-сегмента подросла на 6 п.п. за год.

Средневзвешенные цены на подержанные авто выросли до 550 тысяч рублей (+10%). в массовом сегменте средневзвешенная цена легковушки с пробегом составила 450 тысяч рублей (+10%). Средневзвешенная цена в сегменте премиальных авто выросла на 11%, до 1,46 млн рублей.

Дилерская сеть в России за прошлый год сократилась на 5%. С рынка ушли 138 дилеров американских авто, 30 дилеров японских брендов и 26 дилеров европейских марок.