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Российские автомобили резко подорожали за 2020 год 

Вероника Полынина 1 час назад
Автомобили подорожали на 7% за год
Фото: ТАСС
Средневзвешенная цена легкового автомобиля в России по итогам 2020 года выросла на 7% по сравнению с 2019 годом и составила 1,68 млн рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на гендиректора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова.
По словам Целикова, в массовом сегменте средневзвешенная цена выросла на 4% и составила 1,33 млн рублей.
Средневзвешенная цена в сегменте премиальных авто выросла на 13%, до 4,93 млн рублей.
Эксперт отметил, что рост цен без учета рынка (средняя цена) на новые легковые авто составил 16%, но за счет того, что спрос сместился в пользу более дешевых моделей, средневзвешенная стоимость выросла не так значительно.
Емкость рынка легковушек в 2020 году снизилась на 2% и составила 2,5 трлн рублей, из них 1,78 трлн рублей (71%) пришлось на массовый сегмент, а 702 млрд рублей — на премиум-сегмент. Доля масс-маркета в общем объеме продаж сократилась на 5 п.п. за 2020 год, а премиум-сегмента подросла на 6 п.п. за год.
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Средневзвешенные цены на подержанные авто выросли до 550 тысяч рублей (+10%). в массовом сегменте средневзвешенная цена легковушки с пробегом составила 450 тысяч рублей (+10%). Средневзвешенная цена в сегменте премиальных авто выросла на 11%, до 1,46 млн рублей.
Дилерская сеть в России за прошлый год сократилась на 5%. С рынка ушли 138 дилеров американских авто, 30 дилеров японских брендов и 26 дилеров европейских марок.
Как сообщал «Рамблер», в 2020 году продажи в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 1,599 миллиона машин. Это ниже показателя 2019-го на 9,1%. Глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Томас Штэрцель назвал 2020-й серьезным испытанием для автомобильной отрасли в России, однако, по его словам, результат оказался ненамного хуже результата 2019-го, а среди дилеров не было массового ухода с рынка и крупных банкротств.
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Комментарии
Рынки , Томас Штэрцель
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