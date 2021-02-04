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Сланцевая нефть США вновь станет рентабельной 

Вероника Полынина 2 часа назад
Сланцевая нефть США вновь станет рентабельной
Фото: Reuters
Рост стоимости нефти выше 60 долларов за баррель сделает добычу сланцевой нефти, которую в основном ведут США, рентабельной. Такое мнение выразила доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Татьяна Скрыль.
По словам Скрыль, судя по динамике нефтяных цен, в ближайшее время отметка в 60 долларов за баррель Brent будет пройден в ближайшее время.

«Текущее сокращение запасов нефти в США, увеличение потребления ввиду повышения спроса на нефтепродукты и растущая в этой связи цена на нефть дает толчок возобновлению добычи сланцевой нефти. Цена 60 долларов за баррель и выше делает добычу сланцевой нефти рентабельным производством», — заявила она агентству «Прайм».

Эксперт отметила, что положительной динамике цен на нефть будет способствовать оживление деловой активности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, начало массовой вакцинации в мире и сделка ОПЕК+ по сокращению добычи.
Как сообщал «Рамблер», в четверг цены на нефть перешли к снижению после нескольких торговых сессий роста. При этом утром 4 февраля цена на нефть марки Brent поднялась выше 59 долларов за баррель — впервые почти за год.
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