Сланцевая нефть США вновь станет рентабельной 

Рост стоимости нефти выше 60 долларов за баррель сделает добычу сланцевой нефти, которую в основном ведут США, рентабельной. Такое мнение выразила доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Татьяна Скрыль.

По словам Скрыль, судя по динамике нефтяных цен, в ближайшее время отметка в 60 долларов за баррель Brent будет пройден в ближайшее время.

«Текущее сокращение запасов нефти в США, увеличение потребления ввиду повышения спроса на нефтепродукты и растущая в этой связи цена на нефть дает толчок возобновлению добычи сланцевой нефти. Цена 60 долларов за баррель и выше делает добычу сланцевой нефти рентабельным производством», — заявила она агентству «Прайм».

Эксперт отметила, что положительной динамике цен на нефть будет способствовать оживление деловой активности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, начало массовой вакцинации в мире и сделка ОПЕК+ по сокращению добычи.

Как сообщал «Рамблер», в четверг цены на нефть перешли к снижению после нескольких торговых сессий роста. При этом утром 4 февраля цена на нефть марки Brent поднялась выше 59 долларов за баррель — впервые почти за год.