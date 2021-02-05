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Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов 

Банки.ру 1 час назад
Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы в пятницу начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,81% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 399,33 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,16% и равнялся 1 418,92 пункта.
Индекс Мосбиржи попытается приблизиться к верхней границе диапазона 3 350—3 400 пунктов, полагает главный аналитик ПСБ Роман Антонов.

«К концу текущей недели на мировых рынках сохраняются оптимистичные настроения. Сантимент в отношении рисковых активов сместился в сторону преобладания покупок», — комментирует эксперт.

Он замечает, что в целом настроения на глобальных рынках на утро пятницы позитивные. Азиатские площадки демонстрируют рост в пределах 1,5%. В небольшом плюсе и фьючерсы на индексы в США. Котировки Brent торгуются вблизи 60 долларов за баррель.
Сегодня рынки могут продолжить рост, но умеренными темпами, резюмирует аналитик.
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Комментарии
Рынки , Роман Антонов , Московская биржа
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