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Акции «Норникеля» на Мосбирже перешли к снижению 

ТАСС 1 час назад
Акции «Норникеля» на Мосбирже перешли к снижению
Фото: РИА Новости
Акции "Норильского никеля" перешли к снижению на 1% в ходе торгов на Московской бирже и достигли уровня 25 464 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 13:05 мск акции компании ускорили снижение и торговались на уровне 25 302 рубля за бумагу, что на 1,8% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Ценные бумаги "Норникеля" снижаются на новостях о решении суда взыскать с "дочки" компании 146 млрд рублей.
"Норникель" — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.
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Рынки , Компании , Московская биржа , Норникель
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