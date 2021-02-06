Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.18
$
74.85
89.71
89.89
Прогноз
08.02 – 15.02
$
76.10
92.02
Индексы и котировки Brent
59.46
+0.02 Золото
1811.23
+0.06 РТС
1402.71
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.2049
–0.0056
27.01
1.2105
02.02
21.01

Россия увеличила экспорт золота втрое 

Вечерняя Москва и ещё 9 6 часов назад
Россия увеличила вывоз золота из страны в три раза
Фото: sberbank.ru
В 2020 году Россия экспортировала золота на сумму 18,535 миллиарда долларов. Это в 3,2 раза превышает показатель 2019 года.
Как следует из данных Федеральной таможенной службы, в 2019 году Россия экспортировала золото в необработанном виде и в слитках на 5,76 миллиарда долларов. В натуральном выражении вывоз золота вырос более чем вдвое, до 320 тонн против 123 тонн в 2019 году.
Больше всего экспортируемого золота направляется в Великобританию — 290 тонн на 16,9 миллиарда долларов. В 2019 году туда было вывезено 113 тонн золота на 5,3 миллиарда долларов, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что экспорт российской сельскохозяйственной техники увеличивается третий год подряд.
Видео дня. ЦБ выступил за постепенное сворачивание льготной ипотеки
Вечерняя Москва: последние новости
Курсы доллара и евро снизились на открытии торгов Мосбиржи Курсы доллара и евро снизились на открытии торгов Мосбиржи Стоимость нефти Brent превысила 59 долларов впервые с 21 января Стоимость нефти Brent превысила 59 долларов впервые с 21 января Финансовый эксперт назвала лучший способ вложения 100 тысяч рублей Финансовый эксперт назвала лучший способ вложения 100 тысяч рублей
Рынки , Федеральная таможенная служба , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение