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Банкир дал прогноз на курс валют в феврале 

News.ru и ещё 4 58 минут назад
Банкир дал прогноз на курс валют в феврале
Фото: ТАСС
Вероятные санкции со стороны США в феврале будут давить на рубль, поэтому его стоимость по отношению к доллару может варьироваться от 73 до 78 рублей, а к евро от 88 до 94 рублей.
По нашим прогнозам, волатильность рубля в феврале также будет повышенной в связи с геополитическими рисками — опасениями ужесточения санкционной повестки новой администрацией США, в том числе по мере развития ситуации вокруг политических акций, — с таким прогнозом выступил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.
В беседе с ТАСС он отметил, что в прошлом месяце курс национальной валюты слабел за счёт возобновившейся санкционной риторики. Новый президент США занял своё кресло 20 января и сразу признался, что не стремится к смягчению отношений с Россией. Наоборот он заявил, что Вашингтон «накажет Россию» за её неправомерные действия.
Тимошенко объяснил, что иностранные валюты начали резко расти к концу января и 28-го числа наблюдался пик этого роста. Причиной этого стали действия частных инвесторов, как американских, так и из других стран, против хедж-фондов.
Как писал NEWS.ru, 5 февраля в ходе торгов Московской Биржи курс доллара по отношению к рублю опустился на 0,75%, в моменте достигая 74,94 рубля. В последний раз курс американской валюты находился ниже 75 рублей 27 января текущего года. Курс евро снижался на 0,6%, до 89,79 рубля.
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Рынки , Экономика , Московская биржа , Администрация США , ИТАР-ТАСС
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