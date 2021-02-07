Банкир дал прогноз на курс валют в феврале 

Вероятные санкции со стороны США в феврале будут давить на рубль, поэтому его стоимость по отношению к доллару может варьироваться от 73 до 78 рублей, а к евро от 88 до 94 рублей.

По нашим прогнозам, волатильность рубля в феврале также будет повышенной в связи с геополитическими рисками — опасениями ужесточения санкционной повестки новой администрацией США , в том числе по мере развития ситуации вокруг политических акций, — с таким прогнозом выступил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

В беседе с ТАСС он отметил, что в прошлом месяце курс национальной валюты слабел за счёт возобновившейся санкционной риторики. Новый президент США занял своё кресло 20 января и сразу признался, что не стремится к смягчению отношений с Россией. Наоборот он заявил, что Вашингтон «накажет Россию» за её неправомерные действия.

Тимошенко объяснил, что иностранные валюты начали резко расти к концу января и 28-го числа наблюдался пик этого роста. Причиной этого стали действия частных инвесторов, как американских, так и из других стран, против хедж-фондов.