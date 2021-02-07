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Президент ФРГ выступает против разрушения сотрудничества России и ЕС 

Прайм 2 часа назад
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в свете дискуссий вокруг газопровода "Северный поток 2" заявил, что энергетические отношения являются "чуть ли не последним" мостом между Россией и Европой и разрушение этого моста не стало бы признаком силы.

"После устойчивого ухудшения отношений в последние годы энергетические отношения стали чуть ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься о том, стоит ли полностью и безвозвратно разрушать этот мост. Я считаю, что разрушение мостов — не признак силы. Как нам оказывать влияние на ситуацию, которую мы считаем неприемлемой, если мы разрубим последние связи?" — сказал Штайнмайер в интервью газете Rheinische Post.

Против проекта "Северный поток 2" от побережья России через Балтийское море до Германии, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе.
Штайнмайер добавил, что в германо-российских отношениях были как периоды "плодотворного партнерства", так и периоды "ужасного кровопролития". В этой связи Штайнмайер указал, что, несмотря на "сложные отношения" между странами в настоящем, "есть прошлое до этого и будущее после".
Штайнмайер заявил также, что арест и осуждение Алексея Навального "не имеют ничего общего с правовым государством".
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
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Рынки , Видео , Франк-Вальтер Штайнмайер , Алексей Навальный , МИД , ЕС
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