Россиян предостерегли от покупки фунта и иены

Эксперт назвал валюты, которые опасно покупать в 2021 году. Большинство валют способны упасть или ослабнуть на фоне пандемии и действий нацбанков. Это, в частности, касается, британского фунта, японской иены и швейцарского франка. Так считает аналитик «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган передает «Прайм».

Эксперт ставит иену и франк в зависимость от корона-ситуации. Если экономика начнет активно восстанавливаться после пандемии, они могут перейти в более рисковые активы. Есть и угроза британскому фунту: он может просесть на фоне возможных отрицательных ставок Банка Англии из-за брексита.

Доллар и евро также могут ослабнуть.

«Сейчас преобладают мнения об ослаблении доллара в ближайшие месяцы. Консенсус-прогноз инвестбанков в отношении курса EUR/USD предполагает его рост до 1,25», — сказал Коган.

По его словам, ЕЦБ потратил на выкуп активов больше, чем США. Кроме того, экономика ЕС сильно пострадала из-за пандемии. Поэтому евро — один из вероятных кандидатов на ослабление.

При этом неплохие шансы на укрепление в 2021 году есть у рубля и китайского юаня. Российская валюта будет расти, если не последует новых санкций, а нефть не потеряет в цене.