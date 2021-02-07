Власти призвали уменьшить налоги для падения цен на бензин

Экономист РАН дал совет российским властям, как снизить цены на бензин в регионах. Главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН Иван Грачев считает, что для более дешевой стоимости топлива надо восстановить вывозные пошлины на газ и нефть, и уменьшить налоги внутри страны. Его цитирует издание «БИЗНЕС Online».

«Надо, особенно с учетом роста цен на углеводороды, который и дальше будет идти, немедленно восстанавливать вывозные таможенные пошлины на газ и нефть и быстро уменьшать налоги внутри страны. Тогда может произойти даже понижение цен на бензин», — сказал Грачев.

В некоторых регионах России сейчас наблюдается топливный кризис. В Хабаровске автомобилисты столкнулись с дефицитом бензина и дизтоплива. В Казани цена растет вторую неделю. На заправках образовались длинные очереди, а перекупщики продают бензин по 100 рублей за литр. Чиновники заявили, что цены в начале года выросли из-за индексации акцизов на нефтепродукты. По данным Росстата, на прошлой неделе бензин подорожал на 22 копейки.