Эксперт предрек падение рубля до 80 за доллар из-за санкций

«Основной урон рублю могут нанести новые санкции, которые собирается объявить Вашингтон. Пока не до конца ясно, насколько жесткими они станут, примут индивидуальный или секторальный характер, затронут ли «Северный поток — 2», а также коснутся ли частных инвестиций иностранцев в российские ОФЗ», — заявил глава ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.