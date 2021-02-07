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Новые санкции обрушат рубль до 80 за доллар 

Майк Габриелян 35 минут назад
Эксперт предрек падение рубля до 80 за доллар из-за санкций
Фото: ТАСС
Эксперты припугнули россиян обрушением рубля из-за американских санкций. Сейчас для России сложилась удачная конъюнктура на сырьевом рыке: нефть котируется в 60 долларов за баррель. Но скоро курс нацвалюты могут обрушить очередные санкции. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на ряд экономистов.

«Основной урон рублю могут нанести новые санкции, которые собирается объявить Вашингтон. Пока не до конца ясно, насколько жесткими они станут, примут индивидуальный или секторальный характер, затронут ли «Северный поток — 2», а также коснутся ли частных инвестиций иностранцев в российские ОФЗ», — заявил глава ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

По его мнению, ситуация окажется для россиян гораздо более болезненной, чем в 2014 году. В случае обострения, доллар будет стоить за 80, а евро — за 97 рублей.
Аналитик спрогнозировал падение курса доллара
По словам аналитика AMarkets Артема Деева, трудно прогнозировать новые факторы давления на рубль. Валютные интервенции ЦБ помогут рублю, как и в прошлом году. Но вероятный обвал российской валюты они могут не компенсировать.
Ранее «Рамблер» сообщал, что политолог Сатановский увидел положительный момент санкций: приходит конец благополучию российских элит, которые привыкли вывозить своих детей и богатства на Запад.
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Рынки , Александр Разуваев , Центральный банк России
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