Эксперт допустил укрепление рубля до 73 за доллар 

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Эксперт заявил о значительном укреплении рубля из-за удачной ситуации на мировом рынке нефти. Вадим Иосуб , старший аналитик «Альпари Евразия» считает, что рубль продолжит расти, но пока неясно, будет ли этот процесс долгосрочным. Его цитирует «РГ».

«При сохранении благоприятной конъюнктуры на рынке нефти укрепление рубля, вероятнее всего, продолжится и на следующей неделе», — сказал Иосуб.

К концу недели, по его словам, доллар может снизиться до 74 рублей и чуть ниже, а евро до 87,5 рубля.

Если стоимость нефти зафиксируется выше 60 долларов за баррель, можно ожидать падение доллара ниже 73 рублей.

Однако, предупреждает эксперт, нельзя однозначно утверждать, что тренд на укрепление нацвалюты будет долгосрочным.

На уходящей неделе рубль значительно укрепился к иностранным валютам. Согласно курсу ЦБ , доллар подешевел с 76,25 до 75,11 рубля, а евро с 92,30 до 89,88 рубля.