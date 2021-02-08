Японский индекс Nikkei обновил 30-летний максимум

Рекордный с августа 1990 года рост индекса Nikkei за день зарегистрирован в понедельник на Токийской фондовой бирже на оптимизме по поддержке экономики в США, сообщило агентство Киодо.

По его данным, ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, поднялся на 598,99 пункта, или 2,08%, по сравнению с пятницей до отметки 29378,18 пункта. Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, вырос на 32,54 пункта, или 1,72%, до 1923,49 пункта.

Телеканал NHK приводит слова источника на бирже, который пояснил, что среди инвесторов выросли надежды на скорое принятие в США дополнительных экономических мер. К тому же растут заявки на покупку в основном акций компаний с хорошими показателями в последнем квартале 2020 года.