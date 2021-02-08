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Нефть дорожает на снижении опасений за спрос 

Прайм и ещё 5 47 минут назад
Нефть подорожала на снижении опасений за спрос
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут в понедельник утром на оптимизме вокруг восстановления спроса на рынке, стоимость нефти Brent приближается к 60 долларам за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,64%, до 59,94 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — на 1,07%, до 57,46 доллара за баррель.
Улучшение перспектив спроса на "черное золото" по мере развертывания вакцин от коронавируса по всему миру в понедельник подталкивает цены на нефть к новым максимумам. Все больше стран утверждают вакцины разных компаний для использования. Участники торгов надеются, что снижение темпов заболеваемости COVID и снятие карантинных ограничений вернут спрос на нефть на уровень до пандемии.

"Фундаментальная картина улучшения спроса и дисциплины на стороне предложения предполагает, что у рынка есть явный потенциал роста", — сказал агентству Блумберг старший стратег CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).

Говоря про предложение аналитик отмечает строгое исполнение странами ОПЕК+ договоренностей по сокращению добычи. С февраля стартовали договоренности ОПЕК+, согласно которым ряд стран согласился дополнительно сократить добычу суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.
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