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Американцы испугались крушения доллара из-за своих же санкций 

News.ru 3 часа назад
Американцы испугались крушения доллара из-за своих же санкций
Фото: Liu Jie/Xinhua
США вводят санкции по любому поводу, против любой страны, которая не нравится Вашингтону, и считают, что им за это ничего не будет. Но ограничительные меры против России и других государств, которых накопилось уже больше восьми тысяч, на самом деле подрывают позиции доллара как мировой валюты.
Такие выводы сделала исследовательская служба Конгресса США в своём обзоре.

Диктовать свои условия США позволяет превосходство доллара такая «воспитательная» резвость вызывает эффект бумеранга и бьет по самой американской валюте, — пишет газета «Известия».

Во-первых, санкции бьют и по американскому бизнесу, которому резко запрещают работать с определённой страной, срывая многомиллионные контракты. Кроме того, пострадавшие государства не молчат и в ответ часто вводят зеркальные меры. Например, Россия ввела эмбарго на сельскохозяйственную продукцию.
Во-вторых, подсанкционные страны начинают отказываться от доллара, проводя расчёты в других мировых валютах. А это уже непосредственно влияет на валюту США. Если так будет продолжаться, рано или поздно позиции доллара будут подорваны.
К тому же, за последние 40 лет экспансия евро привела к тому, что доля доллара в мировых транзакциях снизилась с 70% до 50%. Евросоюз давно уже отказался от доллара в расчётах с Ираном, используя международную финансовую систему INSTEX.
А 2020 год стал показательным для доллара в российско-китайских отношениях. Доля американской валюты во взаиморасчётах двух государств составила всего 50%, тогда как в 2015 году это были 90%.
С приходом к власти Джо Байдена полностью сменились и главы всех министерств. Руководителем Минфина стала экс-глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, писал NEWS.ru. Она уже сделала громкое заявление, которое может в долгосрочной перспективе обрушить доллар, считают эксперты.
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Комментарии 1
Рынки , Джанет Йеллен , Джозеф Байден , ФРС , ЕС , Конгресс США , Минфин , газета "Известия"
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