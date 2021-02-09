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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском и ещё 2 46 минут назад
Курс доллара снизился до 74 рублей на открытии торгов
Фото: РИА Новости
На открытии торгов во вторник, 9 февраля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 30 копеек — до 74 руб.
Курс евро снизился на 21 копейку и составил 89,37 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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