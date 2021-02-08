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Нефть марки Brent преодолела планку в $60 впервые за год 

Алиса Селезнёва 43 минуты назад
Нефть марки Brent преодолела планку в $60 впервые за год
Фото: Reuters
Стоимость нефти марки Brent впервые с января 2020 года в ходе торгов превысила отметку в 60 долларов за баррель. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным на 8.25 мск, апрельские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 0,77%, до 60,01 доллара за баррель. А фьючерсы на нефть WTI с поставками в марте подорожали на 1,18%, до 57,53 доллара за баррель.
На цены на «черное золото» влияет как рост спроса, так и оптимизм игроков по поводу расширения вакцинации от коронавируса в мире и возможного скорого снятия санкций.
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Цены растут и из-за Китая, 5 февраля в его порты направились 127 танкеров — максимум за последние полгода. При этом за минувшую неделю нефть марки Brent выросла в цене на 7,8%, WTI — на 8,9%.
Как сообщал «Рамблер», в марте 2020 года после провала переговоров с Россией Саудовская Аравия нарастила производство, и на фоне снижения спроса из-за пандемии COVID-19 нефть резко подешевела. В апреле страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились сократить добычу ради восстановления баланса на нефтяном рынке. В итоге, по данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась практически до уровня 2010 года.
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