Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
74.63
90.90
Индексы и котировки Brent
61.17
+0.00 Золото
1844.96
–0.00 РТС
1457.87
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.02
1.2128
+0.0002
28.01
1.2126
05.02
27.01

Нефть слабо дешевеет в рамках коррекции после продолжительного ралли 

Прайм и ещё 1 3 часа назад
Нефть подешевела после продолжительного ралли
Фото: ТАСС
Мировые цены на нефть в среду утром коррекционно снижаются после семидневного роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,25% — до 61,06 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 58,28 доллара за баррель.
Оптимизм по поводу восстановления спроса по мере начала массовой вакцинации от коронавируса на протяжении недели подталкивал цены на "черное золото" вверх, приведя к годовым максимумам. За недельное ралли стоимость нефти увеличилась в среднем на 10% по обеим маркам.

"Это ралли будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет стадии, когда Саудовская Аравия сможет позволить рынкам взять инициативу в свои руки. Мы потенциально можем увидеть продолжающийся дефицит предложения при восстановлении спроса, и это поддерживает цены на нефть ", — сказал агентству Блумберг экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee), имея ввиду тот факт, что ряд стран, во главе с Саудовской Аравией, в январе согласились дополнительно сократить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.

Рынки теперь ожидают официальные данные американского министерства энергетики по запасам нефти в США, которые будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте запасов на 0,985 миллиона баррелей. При этом ранее в среду свои данные опубликовал Американский институт нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 3,5 миллиона баррелей.
Видео дня. Маткапитал могут разрешить инвестировать в ценные бумаги
Прайм: последние новости
МВФ призвал Банк России опустить ключевую ставку ниже 4% МВФ призвал Банк России опустить ключевую ставку ниже 4% Официальный курс евро на среду вырос до 89,53 рубля Официальный курс евро на среду вырос до 89,53 рубля Бумаги Qiwi подскочили до максимума за два месяца Бумаги Qiwi подскочили до максимума за два месяца
Комментарии
Рынки , Цена на нефть , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение