Нефть подешевела после продолжительного ралли

Мировые цены на нефть в среду утром коррекционно снижаются после семидневного роста, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.41 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,25% — до 61,06 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 58,28 доллара за баррель.

Оптимизм по поводу восстановления спроса по мере начала массовой вакцинации от коронавируса на протяжении недели подталкивал цены на "черное золото" вверх, приведя к годовым максимумам. За недельное ралли стоимость нефти увеличилась в среднем на 10% по обеим маркам.

"Это ралли будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет стадии, когда Саудовская Аравия сможет позволить рынкам взять инициативу в свои руки. Мы потенциально можем увидеть продолжающийся дефицит предложения при восстановлении спроса, и это поддерживает цены на нефть ", — сказал агентству Блумберг экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee), имея ввиду тот факт, что ряд стран, во главе с Саудовской Аравией, в январе согласились дополнительно сократить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.

Рынки теперь ожидают официальные данные американского министерства энергетики по запасам нефти в США, которые будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте запасов на 0,985 миллиона баррелей. При этом ранее в среду свои данные опубликовал Американский институт нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 3,5 миллиона баррелей.