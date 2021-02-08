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Акции «М. Видео» на торгах Мосбиржи росли более чем на 8% 

ТАСС и ещё 1 8 февраля 2021
Акции «М. Видео» на торгах Мосбиржи выросли более чем на 8%
Фото: РИА Новости
Стоимость акций "М. Видео" на Московской бирже росла на 8,34% к отметке закрытия предыдущих торгов, до 870 рублей за акцию, следует из данных торговой площадки.
По состоянию на 10:28 мск, котировки компании замедлили рост до 4,16%, бумаги торговались на уровне 836,4 рубля за акцию.
Ценные бумаги растут на новостях о дивидендах и отчетности компании.
Оборот группы "М. Видео-Эльдорадо" в 2020 году вырос на 15,4% до 504,8 млрд рублей, онлайн-продажи удвоились до 300,4 млрд рублей. Также группа приняла новую дивполитику: планирует выплачивать дивиденды в размере 100% прибыли по МСФО дважды в год.
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Рынки , Компании , Московская биржа , М.Видео
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