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Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку в $43 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте CoinDesk.

По состоянию на 16:01 мск в ходе торгов цена биткоина достигала $43 113.