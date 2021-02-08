Рост цен на нефть объяснили ускорением темпов вакцинации

Цены на нефть впервые с января прошлого года преодолели психологически важный барьер в 60 долларов за баррель. Этому способствовали ускорение темпов вакцинации в развитых странах и договоренности о сокращении добычи странами ОПЕК+.

Аналитик QBF Ксения Лапшина в комментарии «Известиям» заявила , что по факту спрос на нефть еще не вернулся на допандемийный уровень и не вернется в течение всего 2021 года, однако инвесторы живут ожиданиями.

По мнению эксперта, баррель нефти Brent в ближайшее время может прибавить еще 2-3 доллара, а затем вернется к уровню 59-60 долларов за баррель.

В качестве сдерживающего повышение нефтяных цен фактора старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова назвала вероятное снижение спроса на энергоносители в Азии из-за двухнедельных каникул в связи с лунным Новым годом.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов считает, что сдержать рост цен может увеличение добычи сланцевой нефти в США. По данным Baker Hughes, в январе число активных буровых установок в США выросло на 9%.

«Вероятнее всего, 60 долларов за баррель — это определенная граница для стоимости нефти», — отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Как сообщал «Рамблер», 8 февраля цена барреля нефти Brent превысила 60 долларов. В последний раз баррель Brent стоил дороже 60 долларов 7 января 2020 года. За последние три месяца стоимость барреля нефти увеличилась более чем на 50%.