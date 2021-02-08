Строительство двух ниток газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании планируется завершить к концу апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на датское морское управление.

Укладка газопровода в водах Дании началась 6 февраля. Ее осуществляет судно-трубоукладчик «Фортуна» при поддержке строительных судов «Балтийский исследователь» и «Мурман».

Все работы по укладке газопровода проводятся в соответствии с надлежащими разрешениями.

«Северный поток», как сообщал «Рамблер», — трубопровод из российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. Он проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства — Украину, Белоруссию и Польшу. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока» составляет 55 миллиардов кубических метров газа. Резко против его строительства выступают США, которые ввели санкции против компаний, задействованных в проекте.

К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км — в водах Германии.