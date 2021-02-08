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В Европе задумались о цифровом евро 

Вероника Полынина 1 час назад
В Европе задумались о цифровом евро
Фото: Reuters
Еврокомиссия и Европейский центральный банк изучают широкий спектр технических и юридических вопросов, связанных с возможностью введения цифрового евро. Об этом, как передает «Прайм», заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
По словам Домбровскиса, цифровой евро может поддержать цифровизацию экономики Евросоюза, которую, в свою очередь, в ЕК рассматривают как один из важнейших элементов развития Европейского союза.
Как писал «Рамблер», ранее председатель совета директоров Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пилотный запуск проекта «Цифровой рубль» может состояться в конце 2021 года.
Она подчеркнула, что для этого необходимо разработать систему, с помощью которой будет достигнута полная конфиденциальность личных данных граждан РФ. Набиуллина добавила, что проект является многообещающим для отечественной экономики, но с его помощью не ставится цель вытеснить из оборота бумажные деньги. Первой страной, запустившей национальную криптовалюту, стала Венесуэла — в 2018 году она выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту El Petro. Япония первой в мире легализовала использование биткоина как средства платежа.
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Комментарии
Рынки , Эльвира Набиуллина , Валдис Домбровскис , ЕС , Еврокомиссия , Центральный банк России , ЕЦБ
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