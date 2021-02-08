В Европе задумались о цифровом евро 

По словам Домбровскиса, цифровой евро может поддержать цифровизацию экономики Евросоюза , которую, в свою очередь, в ЕК рассматривают как один из важнейших элементов развития Европейского союза.

Как писал «Рамблер», ранее председатель совета директоров Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пилотный запуск проекта «Цифровой рубль» может состояться в конце 2021 года.

Она подчеркнула, что для этого необходимо разработать систему, с помощью которой будет достигнута полная конфиденциальность личных данных граждан РФ. Набиуллина добавила, что проект является многообещающим для отечественной экономики, но с его помощью не ставится цель вытеснить из оборота бумажные деньги. Первой страной, запустившей национальную криптовалюту, стала Венесуэла — в 2018 году она выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту El Petro. Япония первой в мире легализовала использование биткоина как средства платежа.