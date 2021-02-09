Эксперт заявил об отсутствии в мире адекватной замены доллару

Разговоры о том, что мир вскоре откажется от доллара , происходят регулярно. Однако в реальности такое возможно еще очень не скоро — возможно, процесс займет десятилетия, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов

Вся финансовая мировая система построена на долларе, 80% торговых сделок происходит в американской валюте, золотовалютные резервы всех государств мира на 70% состоят из долларовых накоплений.

"Отказаться от доллара — значит, найти ему адекватную замену, но такой валюты пока нет, ни евро, ни китайский юань, ни другие фиатные валюты пока не способны заменить доллар", — отмечает Иванов.

На это потребуется очень много времени. Должен произойти ряд событий, таких как появление альтернативной резервной валюты или нескольких валют, активизация расчетов в нацвалютах между странами, снижение роли США в мировой экономике. Все это не может случиться одномоментно.