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Аналитик назвал срок, когда мир полностью откажется от доллара 

Прайм и ещё 1 7 часов назад
Эксперт заявил об отсутствии в мире адекватной замены доллару
Фото: Reuters
Разговоры о том, что мир вскоре откажется от доллара, происходят регулярно. Однако в реальности такое возможно еще очень не скоро — возможно, процесс займет десятилетия, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.
Вся финансовая мировая система построена на долларе, 80% торговых сделок происходит в американской валюте, золотовалютные резервы всех государств мира на 70% состоят из долларовых накоплений.

"Отказаться от доллара — значит, найти ему адекватную замену, но такой валюты пока нет, ни евро, ни китайский юань, ни другие фиатные валюты пока не способны заменить доллар", — отмечает Иванов.

На это потребуется очень много времени. Должен произойти ряд событий, таких как появление альтернативной резервной валюты или нескольких валют, активизация расчетов в нацвалютах между странами, снижение роли США в мировой экономике. Все это не может случиться одномоментно.

"Если и произойдет отказ от доллара в качестве основной резервной валюты, то этот процесс будет постепенным и очень длительным — возможно, десятки лет", — заключает эксперт.

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Рынки , Дмитрий Иванов
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