Стоимость барреля нефти Brent превысила 61 доллар 

Впервые с января прошлого года цена на нефть марки Brent превысила 61 доллар за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
На 05:16 мск апрельские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent росли на 0,51 процента, до 61,1 доллара за баррель, пишет РИА Новости. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI по данным на 05:19 мск росла на 0,64 процента, до 58,34 доллара за баррель.
Накануне сообщалось, что стоимость нефти марки Brent впервые за год поднялась выше 60 долларов за баррель. Большинство аналитиков связали этот скачок с ожиданиями информации о дате встречи ОПЕК+. По информации агентства, встреча может состояться в июне.