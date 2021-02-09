Стоимость барреля нефти Brent превысила 61 доллар 

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Впервые с января прошлого года цена на нефть марки Brent превысила 61 доллар за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 05:16 мск апрельские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent росли на 0,51 процента, до 61,1 доллара за баррель, пишет РИА Новости . Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI по данным на 05:19 мск росла на 0,64 процента, до 58,34 доллара за баррель.