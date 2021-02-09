Фондовые биржи АТР выросли вслед за индексами США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно поднимаются, японский Nikkei 225 обновил очередной рекорд с 1990 года, на фоне рекордного роста фондовых бирж США, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 1,22%, до 3575,66 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,85%, до 2404,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,2%, до 29379,25 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,32%, до 3101,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снижался на 0,54%, до 6843,7 пункта, японский Nikkei 225 — увеличивался на 0,1%, до 29417 пунктов. Индекс Nikkei 225 ранее обновил рекорд августа 1990 года и поднимался выше 29,5 тысячи пунктов.

На рынках наблюдается глобальная склонность к риску: исторических максимумов уже достигли биржи Германии и США, котировки нефти находятся у самых высоких уровней с января 2020 года. Традиционно более надежный доллар при этом дешевеет к мировым валютам.

Оптимизм связан с ожиданием стимулирования экономики, которая обрушилась в прошлом году из-за глобального локдауна. Хотя многие карантинные ограничения уже сняты, другие продолжают действовать, сдерживая восстановления экономики. Инвесторы ожидают, что меры стимулирования США, а также программа вакцинации, смогут поддержать экономику.