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Фондовые биржи АТР растут вслед за индексами США 

Прайм 2 часа назад
Фондовые биржи АТР выросли вслед за индексами США
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно поднимаются, японский Nikkei 225 обновил очередной рекорд с 1990 года, на фоне рекордного роста фондовых бирж США, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 1,22%, до 3575,66 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,85%, до 2404,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,2%, до 29379,25 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,32%, до 3101,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снижался на 0,54%, до 6843,7 пункта, японский Nikkei 225 — увеличивался на 0,1%, до 29417 пунктов. Индекс Nikkei 225 ранее обновил рекорд августа 1990 года и поднимался выше 29,5 тысячи пунктов.
На рынках наблюдается глобальная склонность к риску: исторических максимумов уже достигли биржи Германии и США, котировки нефти находятся у самых высоких уровней с января 2020 года. Традиционно более надежный доллар при этом дешевеет к мировым валютам.
Оптимизм связан с ожиданием стимулирования экономики, которая обрушилась в прошлом году из-за глобального локдауна. Хотя многие карантинные ограничения уже сняты, другие продолжают действовать, сдерживая восстановления экономики. Инвесторы ожидают, что меры стимулирования США, а также программа вакцинации, смогут поддержать экономику.

"Мы приближаемся к той точке, где мы начинаем беспокоиться о том, как сдержать ситуацию со стимулированием, вызовет ли это перегрев экономики и не будут ли эти оценки стоить слишком дорого", — цитирует агентство Блумберг слова главы отдела по мировым фондовым рынкам Nuveen Саиры Малик (Saira Malik).

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