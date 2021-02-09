Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне» 

«В начале сессии российские фондовые индексы… вероятно, продолжат повышение благодаря высоким ценам на нефть и покупкам на зарубежных площадках. День отметится в основном корпоративными событиями в РФ, в то время как публикации важных макроэкономических данных за рубежом не ожидается. Риски перехода к фиксации прибыли на американских и нефтяных биржах в подобных условиях растут, но пока не имеет смысла играть против основного восходящего тренда», — написала эксперт.