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Биткоин рекордно подорожал и достиг отметки почти в $50 тысяч 

Павел Тиунов 1 час назад
Биткоин перешагнул отметку в 48 тысяч долларов за единицу криптовалюты, сообщает ТАСС. Рекордный скачок стоимости виртуальной валюты аналитики связывают с финансовой активностью американского предпринимателя Илона Маска.
Биткоин обновил исторический максимум. 9 февраля в ходе торгов он впервые с момента своего появления на рынке продавался по 48,1 тысячи долларов, таким образом подорожав за сутки на 3,7%.
Накануне за час биткоин подорожал сразу на 14%. Динамику стоимости криптовалюты аналитики связали с тем, что компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, ранее вложилась в цифровые активы на 1,5 миллиарда долларов.
Кроме того, рост показателей подстегнуло заявление руководства компании, что в будущем криптовалюту возможно будут принимать в качестве оплаты. Эксперты также не исключают, что другие крупные компании могут последовать примеру Tesla, и таким образом стоимость биткоина вырастет ещё.
В Европе задумались о цифровом евро
Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты банка JPMorgan, разослали своим клиентам информацию о том, что биткоин впоследствии может заменить в обращении доллар. Они отметили, что в настоящее время возникла необходимость в замене обесценивающейся американской валюты. В качестве традиционной альтернативы рассматривается золото, с которым, однако, начинает конкурировать криптовалюта. Например, в прошлом году из трастового фонда было выведено золота на 7 миллиардов долларов, а приход биткоина оценивается на сумму 3 миллиарда долларов, говорится в рассылке. Эксперты допустили, что в будущем биткоин может подорожать до 146 тысяч долларов за единицу криптовалюты.
Комментарии 7
Рынки , Видео , Илон Маск , ИТАР-ТАСС
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