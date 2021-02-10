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Биржи Азии продолжают рост на надеждах восстановления экономики 

Прайм 4 часа назад
Биржи Азии выросли на надеждах восстановления экономики
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном поднимаются, рынки продолжают поддерживать ожидания восстановления экономики на фоне усилий по вакцинации от коронавируса и мер стимулирования, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 1,03%, до 3640,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,57%, до 2456,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,43%, до 29897,25 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,05%, до 3086,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,55%, до 6858,9 пункта, японский Nikkei 225 — снижался на 0,16%, до 29459 пунктов.
На рынках продолжается рекордное ралли. Так, фондовые индексы США днем ранее вновь обновили исторические рекорды, закрылись торги в основном снижением. Индекс Shanghai Composite при этом обновил максимум 2015 года, а японский Nikkei 225 остается у самых высоких отметок с 1990 года.
Факторами поддержки остаются ситуация вокруг коронавируса и мер поддержки экономики США. Так, число новых случаев заражения в некоторых регионах мира постепенно снижается, а продолжающаяся вакцинация дает надежды на то, что пандемию удастся взять под контроль.
Вместе с этим в США продолжаются обсуждения по принятию нового пакета поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов. Президент Джо Байден и демократы заявляют, что сейчас опасность недостаточного стимулирования экономики грозит очень медленным восстановлением после кризиса, вызванного коронавирусом.

"Инвесторы, естественно, думали, что будет разумно снизить некоторые фондовые риски после недавней волатильности. Но в конечном итоге все должно наладиться", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова аналитика Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Эксперт поясняет, что, несмотря на коррекцию некоторых рынков, улучшению ситуации будут способствовать оптимизм по стимулированию экономики, поддержке ФРС США и программа вакцинации.
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Рынки , Джозеф Байден , ФРС , Associated Press
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