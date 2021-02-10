Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
74.63
90.90
Индексы и котировки Brent
61.17
+0.00 Золото
1844.96
–0.00 РТС
1457.87
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.02
1.2128
+0.0002
28.01
1.2126
05.02
27.01

Курс евро: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 2 часа назад
Курс евро вырос до 89,58 рубля на открытии торгов
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в среду, 10 февраля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 1 копейку — до 73,90 рубля.
Курс евро увеличился на 6 копеек и составил 89,58 рубля.
Видео дня. Маткапитал могут разрешить инвестировать в ценные бумаги
RT на русском: последние новости
Рубль снижается к доллару и евро Рубль снижается к доллару и евро Аналитик оценил перспективы курса рубля Аналитик оценил перспективы курса рубля Рубль растёт к евро в начале торгов 4 февраля Рубль растёт к евро в начале торгов 4 февраля
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение