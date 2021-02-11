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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском и ещё 16 1 час назад
Курс доллар опустился до 73,83 рубля на открытии торгов
Фото: ТАСС
На открытии торгов в четверг, 11 февраля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 12 копеек — до 73,83 рубля.
Курс евро снизился на 9 копеек и составил 89,52 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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