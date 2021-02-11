Брокеры заявили о проблемах с открытием счетов новым клиентам 

В последнее время брокеры и управляющие компании сталкиваются со сложностями, связанными с открытием счетов новым клиентам, пишет «Коммерсант».

Как утверждают участники рынка, это связано с удаленной идентификацией клиентов на уровне подтверждения их персональных данных из госучреждений.

В 2021 году уже дважды фиксировались проблемы с упрощенной идентификацией клиентов через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), говорит руководитель отдела развития продукта «БКС Мир инвестиций» Сергей Скоробогатов. Впервые проблемы возникли в период с 21 января по 1 февраля.

«В последние пару дней ответы от СМЭВ ждем по 10–12 часов», — рассказал он.

Отмечается, что ответ часто приходит в виде ошибки, после чего появляется необходимость отправлять повторный запрос.

Ряд участников фондового рынка обращают внимание на то, что проблема главным образом возникает в процессе подтверждения ИНН.

Число потерь потенциальных клиентов из-за проблем с удаленной идентификацией участники рынка не назвали.

Согласно данным Московской биржи, количество уникальных клиентов—физических лиц за январь там увеличилось на 625 тысяч человек, превысив 9,4 млн человек. Но у отдельных участников рынка прирост клиентов значительно уменьшился — на 30–60%. Особую требовательность к скорости обслуживания проявляют «цифровые» клиенты. Они не готовы к таким «паузам», говорит руководитель направления по взаимодействию с госорганами «Альфа-Капитала» Николай Швайковский.