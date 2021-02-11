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Брокеры заявили о проблемах с открытием счетов новым клиентам 

Лера Букина 1 час назад
Брокеры заявили о проблемах с открытием счетов новым клиентам
Фото: Рамблер
В последнее время брокеры и управляющие компании сталкиваются со сложностями, связанными с открытием счетов новым клиентам, пишет «Коммерсант».
Как утверждают участники рынка, это связано с удаленной идентификацией клиентов на уровне подтверждения их персональных данных из госучреждений.
В 2021 году уже дважды фиксировались проблемы с упрощенной идентификацией клиентов через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), говорит руководитель отдела развития продукта «БКС Мир инвестиций» Сергей Скоробогатов. Впервые проблемы возникли в период с 21 января по 1 февраля.

«В последние пару дней ответы от СМЭВ ждем по 10–12 часов», — рассказал он.

Отмечается, что ответ часто приходит в виде ошибки, после чего появляется необходимость отправлять повторный запрос.
Ряд участников фондового рынка обращают внимание на то, что проблема главным образом возникает в процессе подтверждения ИНН.
Число потерь потенциальных клиентов из-за проблем с удаленной идентификацией участники рынка не назвали.
Согласно данным Московской биржи, количество уникальных клиентов—физических лиц за январь там увеличилось на 625 тысяч человек, превысив 9,4 млн человек. Но у отдельных участников рынка прирост клиентов значительно уменьшился — на 30–60%. Особую требовательность к скорости обслуживания проявляют «цифровые» клиенты. Они не готовы к таким «паузам», говорит руководитель направления по взаимодействию с госорганами «Альфа-Капитала» Николай Швайковский.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России активизировались лжеброкеры.
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