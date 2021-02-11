Решение ЦБ по ставке может поддержать рубль 

«Однако, учитывая локальную перекупленность нефти и других рисковых активов, скорее всего, мировые рынки перейдут к нисходящей коррекции и консолидации недалеко от достигнутых вершин. Поэтому доллар после кратковременного снижения или даже от сегодняшнего трехнедельного минимума начнет корректировать потери, консолидируясь в коридоре 73,8-74,8. Более вероятный диапазон для евро на ближайшие недели — 89-90», — заявил Дмитрий Бабин «Российской газете».