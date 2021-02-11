Решение ЦБ по ставке может поддержать рубль 

Запланированное на 12 февраля заседание Банка России вряд ли окажет влияние на курс рубля, если по его итогам ключевая ставка окажется на прежнем уровне. Такие мнение высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Если же Центробанк решит завершить текущий цикл смягчения монетарной политики, начавшийся в середине 2019 года, это окажет поддержку рублю.
Бабин отметил, что «мягкие денежно-кредитные условия являются одним из фундаментальных факторов относительной слабости любой валюты».
По мнению эксперта, при отсутствии внешних геополитических факторов российская валюты в ближайшие недели способна продолжить медленно расти.
«Однако, учитывая локальную перекупленность нефти и других рисковых активов, скорее всего, мировые рынки перейдут к нисходящей коррекции и консолидации недалеко от достигнутых вершин. Поэтому доллар после кратковременного снижения или даже от сегодняшнего трехнедельного минимума начнет корректировать потери, консолидируясь в коридоре 73,8-74,8. Более вероятный диапазон для евро на ближайшие недели — 89-90», — заявил Дмитрий Бабин «Российской газете».
Однако, по его словам, на курс рубля могут существенно повлиять новые санкции Евросоюза. Реальные угрозы секторальных санкций могут обрушить рубль до пятилетних минимумов, уверен эксперт.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитик «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган назвал валюты, которые опасно покупать в 2021 году. По его мнению, большинство валют способны упасть или ослабнуть на фоне пандемии и действий нацбанков. Это, в частности, касается, британского фунта, японской иены и швейцарского франка.