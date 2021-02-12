Нефть подешевела на прогнозах ОПЕК

Мировые цены на нефть в пятницу утром отступают от рекордных максимумов последних дней, снижаясь на волне пессимизма "быков", вызванного докладами ОПЕК Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,65%, до 60,74 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,74%, до 57,81 доллара за баррель.

После улучшения экономических перспектив по мере начала массовой вакцинации от коронавируса ОПЕК и МЭА убавили градус эйфории, царившей на нефтяных рынках с начала месяца.

Так, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 5,8 миллиона, а МЭА, также скорректировав прогноз этого показателя, теперь и вовсе ждет роста лишь на 5,4 миллиона баррелей в сутки, а по итогам текущего квартала — даже падения на 1 миллион баррелей в день.